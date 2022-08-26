Türkiye Gazetesi

Geniş Aile, Emret Komutanım, Hayat Bazen Tatlıdır gibi projelerde başarıyla rol alan Ufuk Özkan, ile eşi Nazan Güneş geçtiğimiz günlerde evliliklerini tek celsede bitirdi. Eren adında bir oğulları bulunan ikili, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı. Snob Magazin’e röportaj veren ünlü oyuncu boşanma nedenine dair ilk kez konuştu.

ANNE EVİNE GERİ DÖNDÜ

Eşiyle bışandıktan sonra annesinin evine yerleştiğini belirten Ufuk Özkan, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim" diyerek espri yaptı.

“FİKİR AYRILIKLARI YÜZÜNDEN AYRILDIK”

Eşiyle ayrılıkları hakkında konuşan ünlü oyuncu “"Kavga, gürültü olmadan fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldık. 16 sene sonra bir şeyler bitti. Onu kabullenme sürecini yaşadık. İki medeni insan gibi oturup, konuştuktan sonra yollarımıza ayrı devam etmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

“İŞLERİMDEN DOLAYI İLİŞKİ KAN KAYBETTİ”

Eski eşinin müthiş ve çok kıymetli bir insan olduğunu söyleyen Ufuk Özkan, işlerin güçlerin içerisine dalmanın ilişkide kan kaybettirdiğini söyleyerek, öz eleştiride bulundu.

17 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti: Oyuncu Ufuk Özkan ile Nazan Güneş boşandı Oyuncu Ufuk Özkan ile eşi Nazan Güneş 17 yıllık evliliklerini sessiz sedasız noktaladı. 2005 nikah masasına oturan çift anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Ufuk Özkan ölümden dönmüş