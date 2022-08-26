Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, içinde bulunduğu aracın kamyonla çarpışarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses, kaza sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan Tatlıses'in de arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

KAZANIN NEDENİNİ ANLATTI

Sabah’ın haberine göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, kaza mahallinde ve Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette arama yapıldı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Kamyonet sürücüsü Gültekin G.'nin (34) kullanımındaki iki adet cep telefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Şüpheli Gültekin G.'nin ifadesine de başvuruldu. Gültekin G. kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi.

KANINDA ALKOL BULUNDU

Öte yandan Gültekin G.'nin kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde Gültekin G.'nin kanında alkole rastlandı. 0.10 etonol tespit edilen Gültekin G.'nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses taburcu edildi Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Şarkıcı İbrahim Tatlıses sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçı kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi.

Ölümden dönmüştü... İbrahim Tatlıses'in kaza sonrası ilk görüntüleri ortaya çıktı Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum Yalıkavak'ta karıştığı trafik kazasının ardından hastaneye götürülme esnasında görüntülendi. Tatlıses'in çarşaf yardımıyla görüntülenmesinin engellenmeye çalışıldığı görüldü.