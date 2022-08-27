Türkiye Gazetesi

Dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses alçılı ayağıyla konserlerine devam ediyor. İzmir Çeşme'de bir restoranda sahne alan usta sanatçı geçirdiği kazayı ve yaşadıklarını hayranlarına anlattı.

"BİZİ ALLAH KORUDU"

Bodrum'da geçirdiği kaza sonrası ayakları alçıya alnan Tatlıses hastaneden çıktığı gibi soluğu konserde almıştı. Ünlü sanatçı bugün yine alçılı ayakları ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kaza ile ilgili açıklama yapan Tatlıses, "Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Bizi Allah korudu" dedi.

"HABİRE DÖNDÜM AMA BİR YERE VARAMADIM"

İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıktı. Çeşme'de sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Tatlıses, “Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Allah yüzümüze baktı. Allah’ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. “İbrahim bey biz yaşıyor muyuz” dedi. Dedim ki: Allah bizi kurtardı" açıklamasında bulundu.

İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Şarkıcı İbrahim Tatlıses dün sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirmişti. Tatlıses’in aracının karıştığı kazada yaralanan toplam 8 kişi de taburcu oldu. Öte yandan tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Gündüz ölümden dönen Tatlıses, akşam konser verdi Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazadan 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi. Ayağındaki kırık nedeniyle oturarak parçaları seslendiren Tatlıses'i çok sayıda hayranı dinledi.

Son dakika! İbrahim Tatlıses kaza geçirdi Son dakika, İbrahim Tatlıses Bodrum'da kaza geçirdi. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İbrahim Tatlıses aracın içinde sıkışarak yaralandığı açıklandı. Tatlıses'in yanında kızı da olduğu biliniyor. Tatlıses Bodrum Yalılavak'ta kendi konserine giderken kaza geçirdiği öğrenildi. Tatlıses araçtan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan ünlü sanatçının ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi.