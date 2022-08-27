Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Kibariye anne acısıyla sarsıldı. Ünlü ismin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, kalp krizi sonucu vefat etti. Hayatını kaybeden Tokmak, sessiz sedasız defnedildi.

CENAZEDE AYAKTA ZOR DURDU

Kibariye sosyal medyadan konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı. 2. Sayfa’nın haberine göre, ünlü şarkıcı, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

KİBARİYE'NİN ANNESİ KİMDİR?

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek’e verdiği tepkiyle uzun süre konuşulmuştu. Tüm Türkiye Makbule Tokmak’ı "Şofeer şofer" haykırışlarıyla tanımıştı. Kibariye'nin meslekte zirveyi gördüğü yıllarda, eşinin ona ihanet ettiğine dair iddialar üzerine ekranlara çıkan Makbule Hanım “Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o. Şofeer şofer…” diyerek sitemde bulunmuştu.

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