Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Gülşen, Nisan’da verdiği bir konserde “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” ifadelerini kullandı. Büyük tepki çeken bu sözlerin ardından şarkıcı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan Gülşen, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

HAKAN URAL: “BÖYLE ESPRİ OLMAZ”

Nisan ayındaki konserinde İmam Hatipliler hakkında söylediği sözler nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen’i destekleyenlere sunduğu ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında cevap verdi. Gülşen’in açıklamasında “Espri amaçlı sözlerim kötü niyetli kişilerce öne çıkarıldı” sözlerine cevap veren Ural, “Bu espri değil. Böyle espri olmaz. Senin kelamın çok net ortada” dedi.

“TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ EDENLERE SORUYORUM: ÖNERİNİZ NE?”

Ünlü isim Gülşen’i destekleyenler hakkında ise şu yorumu yaptı:

“Biz bu sözlerde ‘ama…’ diyorsak bir arada yaşamayalım. Yaşayamayız çünkü. Bu kadar marjinal, bu kadar insanları kışkırtacak, bu kadar hakaret olduğu alenen belli olan bir konuya ‘ama…’ ile yaklaşacaksak bir arada yaşayamayız. Er geç biz dağılırız arkadaş, bölünürüz. Bu sözlerin tartışmaya açık bir tarafı yok. Sanki hiçbir şey yok, hakkında olmayan bir suç nedeniyle böyle bir duruma maruz bırakıldı gibi konuyu ele alıp tartışanlar var. O zaman biz bu ülkeyi kapatıp gidelim. ‘Yuh tutuklama nedir?’ diyenler var. Soruyorum bu kişilere: Öneriniz ne? Birisi bana sokakta giderken sapık dese kafasını gözünü kırarım, duramam.”

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Hakan Ural’ın açıklamaları sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Kimi insanlar “Duygu ve düşüncelerimize tercüman olmuş” diye yorum yaparken, kimi ise Ural’ın sözlerinde haklı olmadığını söyledi.

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