Türkiye Gazetesi

Magazin dünyasının ünlü isimleri paylaştıkları eski fotoğraflarıyla şaşırtıyor. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Şarkıcı Ege, nostaljik bir fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesabından askerde çekilen bir karesine yer veren ünlü ismin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Şarkıcı Ege'nin, askerliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 21 sene önce 2001 yılında Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptığı ortaya çıktı.

Ege ve Cem Yılmaz'ın aynı karede yer aldığı fotoğrafa kısa sürede onlarca yorum ve beğeni geldi.

Ünlülerin eski fotoğrafları gün yüzüne çıktı: Nostaljik kareleri görünce çok şaşıracaksınız Magazin, sinema ve sanat dünyasından severek takip ettiğimiz ünlülerin eski hallerini hatırlıyor musunuz? Instagram’da ‘nostaljiarsiv’ isimli bir hesap, ünlü isimlerin geçmişteki fotoğraflarını paylaşıyor ve takipçilerini geçmişe götürüyor. Biz de bu fotoğraflardan bazılarını sizler için bir araya getirdik. İşte görünce şaşıracağınız ve sizi 80'li 90'lı yıllara götürecek o kareler…

Ünlü oyuncudan nostaljik paylaşım: Eski defterler açıldı Sanat dünyasının ünlü isimleri paylaştıkları çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla şaşırtıyor. Bu paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar peş peşe nostaljik fotoğraflar paylaştı.