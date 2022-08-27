Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses’in karıştığı kaza, Perşembe sabah saatlerinde Bodrum - Yalıkavak yolunda meydana geldi. Yalıkavak’tan Bodrum istikametine seyreden G.G. idaresindeki kamyonet, Dağbelen yol ayrımını geçtikten sonra yağışla kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen kamyonet, o esnada karşı istikametten gelen ve içerisinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in de olduğu minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

TATLISES 2 SAAT SONRA KURTARILABİLDİ

Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerinin de katıldığı kurtarma çalışmalarında ilk olarak kamyonet vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Daha sonra minibüs, içerisinde Tatlıses ile birlikte vinçle alınıp yola konuldu. 2 saat sonra mahsur kaldığı yerden kurtarılan ünlü sanatçı, ambulansa alındı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen ünlü türkücü, ayakları alçılı vaziyette aynı gün sahneye çıktı.

TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Öte yandan 0.10 promil alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü G.G. verdiği ifadede, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybettiğini ve kaza yaptığını söylemişti. Kaza saati ile kan örneği alma saati göz önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapılmıştı. İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada taraflar birbirinden şikayetçi olmamıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Kazayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmayınca kamyon sürücüsü G.G işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Alçılı ayağı ile konserlerine devam eden İbrahim Tatlıses, kaza sırasında yaşadıklarını anlattı Dün geçirdiği trafik kazası sonrası ayakları alçıya alınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses hastaneden çıktığı gibi konsere koşmuştu. Ünlü sanatçı bugünde konserlerine ara vermeden alçılı ayağıyla sahnesine çıktı ve kaza anında yaşadıklarını sevenleri ile paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in aracına çarpan sürücünün kanında alkol çıktı Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Tatlıses’in geçirdiği kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ünlü ismin aracına çarpan kamyonet sürücüsünün kanında alkol çıktı.

Gündüz ölümden dönen Tatlıses, akşam konser verdi Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazadan 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkıp konser verdi. Ayağındaki kırık nedeniyle oturarak parçaları seslendiren Tatlıses'i çok sayıda hayranı dinledi.