Türkiye Gazetesi

Kiralık Aşk dizisinde hayat verdiği Defne karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Elçin Sangu, şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda “Tam bir hukuk cinayeti” diyen gazeteci Nagehan Alçı’ya tepki gösterdi.

NAGEHAN ALÇI: “GÜLŞEN ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMALI”

Nisan ayında verdiği bir konserde “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor” sözünden dolayı tutuklanan Gülşen ile ilgili paylaşım yaptı. Alçı paylaşımında “Gülşen'in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti, yargısal aşırılık bu. Yapmayın, etmeyin sayın savcılık, sayın hakimler, insan lütfen. Adalet mi şimdi bu? Gülşen'in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı.”

ELÇİN SANGU: “YEMEZLER DEMOKRAT TAVIRLARI”

Alçı’nın sosyal medyada yaptığı paylaşımına oyuncu Elçin Sangu’dan cevap gecikmedi. Sangu, Alçı’nın gönderisine “Hakaret içermeyen twit attığım için beni savcılığa verdiğinde; 1) yurtdışına çıkma yasağı 2) Kişisel eşyalarıma (telefon, laptop, pc) el konulmasını istemek 3) Kocanı da işin içine katmak. 4) Gizlilik kararı istemek aşırılık değil miydi? Yemezler demokrat tavırları” yorumunu yaptı.

NEGEHAN ALÇI İLE ELÇİN SANGU NEDEN DAVALIK OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, CHP'nin 2018’deki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldığı programda, İnce'ye soru soran gazetecilerden Nagehan Alçı'ya yönelik bir paylaşım yapmıştı. Sangu paylaşımında “Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum” demişti. Oyuncu daha sonra kendisi hakkında Nagehan Alçı’nın suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

Hakan Ural Gülşen’i destekleyenlere tepki gösterdi, tutukluluğa itiraz edenlere esti gürledi Nisan ayında verdiği bir konserinde Gülşen, sahnede sarf ettiği sözler sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülşen’in “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki açıklamaları nedeniyle tutuklanmasının ardından şarkıcıya destek verenlere sunucu ve oyuncu Hakan Ural tepki gösterdi.

Gülşen'in avukatları tutukluluk kararına itiraz etti ​Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gönderilmişti. Gülşen'in avukatı söz konusu karara itiraz etti.

Gülşen: Çocuğum var, tutuksuz yargılayın Konserinde İmam Hatiplilere yönelik hakaretinden dolayı tutuklanan şarkıcı Gülşen, 'Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var' deyip tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.