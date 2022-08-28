Türkiye Gazetesi

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster’de eşine benzerine rastlanmamış bir olay yaşandı. Telefon joker hakkını kullanarak eşini arayan yarışmacı programa damgasını vurdu.

TELEFON JOKER HAKKINI KULLANDI

Yarışmacı Osman Çalış, "Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusu için telefon joker hakkını kullandı.

EŞİNİ ARAMAK İSTEDİ

Telefon joker hakkını kullanan Çalış, soruyu eşi Zekiye Çalış'a sormak istedi. Joker hakkı için verilen 30 saniyede soruyu sorması gereken yarışması soruyu sormadı. Çalış soruyu sormak yerine eşine "Seni seviyorum" demeyi tercih etti.

SORUYA YANLIŞ CEVAP VERDİ

O sırada Çalış, İmirzalıoğlu'na "Benim eşimi arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek" dedi. Kenan İmirzalıoğlu da duruma şaşırdı. Yarışmacı, telefonda "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" dedi. Eşi ise "Ben de seni çok seviyorum" diyerek güldü. Yarışmacı ise soruya yanlış cevap vererek 30 bin TL ile ayrıldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren yarışmacı: ‘Mafya tarafından kaçırıldım’ ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Cumali Miçooğulları’nın anlattığı bir anı herkesi şaşkına uğrattı. Heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken Miçooğulları programda, bir yurt dışı seyahatinde uyuşturucu mafyası tarafından kaçırıldığını açıkladı.