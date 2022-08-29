Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar dizisinde bir dönem Gamze karakterine hayat veren ve uzun süredir ailesiyle sessiz bir yaşam sürdüren Sinem Öztürk, sekiz aydır sağlık sorunları ile mücadele eden ve kemoterapiye başlayan annesi Ferhan Zuhal Öztürk için yardım çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztürk, annesi için gönüllülerin kan bağışı yapmalarını rica etmişti. Ancak ünlü oyuncunun annesi hayata tutunamadı.

“ANNEMİZİ KAYBETTİK”

Anne acısıyla sarsılan Sinem Öztürk, üzücü haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu. Öztürk mesajında, “Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu’da defnedilecektir” yazdı.

Öte yandan oyuncu Sinem Öztürk, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan sevenlerini üzen gelişmeyi paylaşmıştı. Öztürk annesinin kansere yakalandığını duyurmuş ve sevenlerinden dua istemişti. Ünlü isim annesi Ferhan Zuhal Öztürk'ün kemoterapi tedavisi gördüğünü belirterek kan bağışı ricasında bulunmuştu.

‘Şofeer şofer’ haykırışları ile tanınmıştı… Kibariye’nin annesi hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Kibariye’nin 'Şofeer şofer' haykırışlarıyla hafızlara kazınan annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti. Kibariye’nin annesinin kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Acı haberle yıkılan şarkıcı, dün annesini son yolculuğuna uğurladı.

Sinem Uslu annesi için dua istedi: Kemoterapiye başladık, zorlu bir sürece girdik Ünlü oyuncu Sinem Uslu, sekiz aydır sağlık sorunları ile mücadele eden ve kemoterapiye başlayan annesi Ferhan Zuhal Öztürk için yardım çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uslu, annesi için gönüllülerin kan bağışı yapmalarını rica etti.