Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Gülşen, İstanbul Ataşehir’deki konserinde, İmam hatipte okumuş kişilere sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanma kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından Gülşen'in ev hapsiyle serbest bırakıldı. Öte yandan ‘Beyaz Magazin’ adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan hakkında tedbir talep etti. Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay konuşmamaya hükmetti.

“BİZ SENİ UYARDIK, KIYAFETLERİNE DİKKAT EDECEKTİN”

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Magazin adlı programın sunucuları Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan, 26 Ağustos 2022 tarihindeki programda Gülşen için, ‘Etkisiz misin?’, ‘Algılamıyor musun?’, ‘Hiç mi aklı başında insan yok çevrende?’, ‘Biz seni uyardık, o kıyafetlere dikkat edecektin. Kimse düşünmez çocuğun var mı yok mu kendin düşünecektin’ şeklinde cümleler kullandı.

Didem Delen - Bilal Özcan - Pınar Eliçe

“AİLESİNİN FANATİK GRUPLAR TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMA İHTİMALİ YÜKSEK”

Üç sunucunun programda söylediği sözler yüzünden müvekkilinin toplum önündeki itibarının zedelendiğini dava dilekçesinde anlatan Gülşen’in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, “Program sunucularının nefret içerikli söylemleri ve izleyici kitlesinin son derece fazla olması sebebiyle müvekkil ve ailesinin fanatik gruplar tarafından saldırıya uğrama ihtimali son derece yüksektir. Müvekkilin başta kendisi olmak üzere ailesinin şerefi ve onurunu zedeler nitelikte gerçek dışı iddiaların kamuoyu tarafından okunmasında ve bilinmesinde nasıl bir kamu yararı hususu tarafımızca anlaşılamamıştır? Çünkü programda sarf edilen cümleler basın özgürlüğü kapsamında değildir” dedi.

AYKIRI DAVRANIRLARSA ‘ZORLAMA HAPİS’ UYGULANACAK

Üç sunucunun da müvekkiline karşı büyük bir kin beslediğinin söylemlerinden açıkça anlaşıldığını dava dilekçesinde belirten avukat Müezzinoğlu, “Haberlerinde, müvekkilin tutuklanmasını mutluluk duyarak anlatmaktadırlar. Davalıların bu söylemleri müvekkilin toplum önündeki saygınlığını sarsmıştır. Müvekkile yöneltilen gerçek dışı beyanlar eleştiri sınırını aşmıştır. Bu nedenle üç sunucunun da müvekkil aleyhine konuşmamasını talep ediyoruz” dedi.



Talebi haklı bulan mahkeme, sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan’ın 2 ay süreyle Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’na yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı.

Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye edildi Şarkıcı Gülşen, İstanbul’da konserinde, İmam hatipte okumuş kişilere sarf ettiği çirkin sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ünlü şarkıcı için mahkeme bugün kararını verdi. Tutuklanma kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından Gülşen'in ev hapsiyle serbest bırakılmasına karar verildi. Bekleyişin ardından şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.

Gülşen'in avukatları tutukluluk kararına itiraz etti ​Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu gönderilmişti. Gülşen'in avukatı söz konusu karara itiraz etti.