Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında Prag’da evlenmeyi planlayan Seda Sayan ve Çağlar Ökten planları iptal olunca çift lüks bir otelde nikah yapmıştı. İkilinin nikahına yakın arkadaşları katılırken, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in törene katılmaması dikkat çekmişti. Seda Sayan'ı yalnız bırakan Engin’in o gece sevgilisiyle ciğer yediği ortaya çıkmıştı.

“GÖZÜMÜN NURU OĞLUM”

Seda Sayan ile nikahına katılmayan ve annesiyle arası bozuk olduğu söylenen Oğulcan Engin aradaki buzları eritti. Ünlü şarkıcı oğlunun doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Şarkıcı, Instagram’dan fotoğraf paylaşarak altına “Gözümün nuru, oğlum” notunu düştü.

Seda Sayan'dan oğlunun doğum günü için paylaşım...

Çağlar Ökten’in oğlu Seda Sayan yorumuna ateş püskürdü… “O benim annem değil!” Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Yaptığı her hamleyle çok konuşulan Seda Sayan, bu kez Çağlar Ökten’in oğlu Artur’un kendisine yaptığı göndermeyle gündeme geldi. İşte detaylar…

Seda Sayan ile evli olan Çağlar Ökten saç ektirdi, yorumlar gecikmedi… “Eşini de estetiğe alıştırdı” Ünlü sanatçı Seda Sayan, müzisyen Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında nikah masasına oturmuştu. Attıkları her adımla çok konuşulan çift son olarak soyadı kriziyle gündeme gelmişti. Yaptırdıkları estetiklerle sık sık haber olan Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşine saç ektirdi. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar sonrası kullanıcılar, “Eşini de estetiğe alıştırdı” tarzında yorumlar yaptı.