Türkiye Gazetesi

Bu yıl 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan "Hüzün Üçgeni" filminin başrol oyuncusu Charlbi Dean Kriek 32 yaşında hayatını kaybetti.

Güney Afrikalı ünlü oyuncunun ölüm nedeni tam olarak açıklanmazken, ani gelişen bir hastalık yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.



Charlbi Dean Kriek, 2008 yılında da bir trafik kazası geçirmiş, uzun süre tedavi altında kalmıştı.

Trafik kazası geçiren Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti l (Anne Heche kimdir?) Ajanslara düşen son dakika haberine göre geçtiğimiz hafta trafik kazası geçiren Hollywood yıldızı Anne Heche, hayatını kaybetti. Los Angeles’te, tam da evinin önünde geçirdiği kaza yüzünden ağır yaralanan isim, alev topuna dönen araçtan zor kurtarılmıştı. Yoğun bakımda entübe edilerek tedavi gören ABD'li oyuncu Anne Heche’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Belgesel için Kiev'e gelmişti, ünlü Hollywood oyuncusu Ukrayna'dan böyle kaçtı Rusya saldırıları hakkında çektiği belgesel için Kiev'e gelen Hollywood oyuncusu Sean Penn'in, Ukrayna'dan Polonya'ya sınırdan geçişi kameralara yansıdı.