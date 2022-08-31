Türkiye Gazetesi

Eski milli futbolcu Emre Aşık 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç’tan boşanmıştı. Çiftin davası 2,5 yıl sürmüştü. Çekişmeli geçen boşanma davası ve ikilinin arasında olan olaylar günlerce gündemden düşmemişti.

Boşanma ve velayet davalarının devam ettiği sırada Yağmur Sarnıç, Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet’i arayarak hakarette bulunup tehdit etmişti. Aşık’ın avukat Sadıkahmet ile davalık olmuştu. Hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçundan dava açılan Sarnıç, mahkemeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yağmur Sarnıç, hakkında bulunan yakalama kararı çerçevesinde bugün Küçükçekmece’de yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Yağmur Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

6 SUÇTAN YAKALAMA KARARI

Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç’ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 6 farklı dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Sarnıç’ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Bakırköy’de ifadesini veren Sarnıç’ın Beykoz ve Çağlayan Adliyesi’nde de ifade vereceği öğrenildi.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çifti boşandı! Eski milli futbolcu Emre Aşık ve 8 yıllık eşi olan Yağmur Aşık boşandı. Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aşık, “Nasip olursa futbola bir ara vermiştim bu olaylardan dolayı, kariyerime kaldığım yerden tekrar devam edeceğim” dedi.