TRT, dijitalde yayınlanacak 'Teşkilat-ı Mahsusa Trablus' projesini hayata geçiriyor. Gerçek bir ajan hikâyesini konu edinecek yapımın başrollerinde Kurtlar Vadisi’nde Abdülhey karakterini üstlenen oyuncu Kenan Çoban yer alacak.
EKİM AYINDA SETE ÇIKACAK
Şafak Bal ve Oğuz Öztürk'ün yönetmenliğini yapacağı dizi 8 bölüm olarak planlandı. Teşkilatı Mahsusa Trablus Ekim ayının sonunda sete çıkacak. Büyük ilgi görmesi beklenen yapım, 1911’de Trablus bölgesinde geçen olayları konu alacak.
ROLÜ BELLİ OLDU
Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde üstlendiği Abdülhey karakteriyle geniş bir kesimin yakından tanıdığı Kenan Çoban, Teşkilatı Mahsusa Trablus dizisinde rol alacak. Ünlü oyuncu Ahmed eş-Senusi’yi canlandıracak.
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz'ın eski halinden eser yok
Ekranların unutulmaz dizisi Polat Alemdar rolüyle bir döneme damga vuran oyuncu Necati Şaşmaz, TRT'deki bir müzik programına katıldı. Şaşmaz, değişimiyle çok konuşuldu.
Ünlü oyuncudan 'Kurtlar Vadisi' itirafı: Hepimiz ayrılacaktık, kesenin ağzını açtılar biz de vazgeçtik Kurtlar Vadisi’nde Kılıç karakterine hayat veren Attila Olgaç, yıllar sonra çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncu dizide Polat Alemdar’i canlandıran Necati Şaşmaz ile ilgili tarikat haberleri çıktıktan sonra diziden ayrılmak istediklerini açıkladı. Olgaç, “Hepimiz ayrılacaktık. Aldığımız paranın iki mislini verdiler, biz de kaldık. Zafer Ergin (Mehmet Karahanlı) 3 mislini isteyince 10 bölüm sonra öldürüldü” sözleriyle herkesi şaşırttı.