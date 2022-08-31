Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın eski futbolcularından Tanju Çolak’ın babası Mustafa Çolak vefat etti. Çolak’ın yarın memleketi Samsun’da toprağa verileceği öğrenildi.

ACI HABERİ SAMSUNSPOR KULÜP BAŞKANI DUYURDU

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı diledi. Yıldırım açıklamasında, “Samsunspor Kulübü'müzün eski oyuncularından milli futbolcumuz Tanju Çolak’ın ve Yücel Çolak'ın babası Mustafa Çolak’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim” ifadelerine yer verdi.

Sinem Öztürk’ün acı günü: Kanser tedavisi gören annesi hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Sinem Öztürk’ün kanser tedavisi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztürk, acı haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin acı günü AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi Huriye Kabaktepe bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.