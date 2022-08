Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, 3 Eylül'de İstanbul'da konser verecek. Müzik dünyasında Halsey adıyla tanınan ABD'li şarkıcı Ashley Nicolette Frangipanei, dünya turnesi kapsamında 3 Eylül'de İstanbul'da hayranları ile bir araya gelecek.

BAKLAVA SEVECEK KADAR TÜRK OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Sosyal medya hesabında DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu ve "baklava sevecek kadar Türk olduğunu" açıklayan Halsey, URU ve Concerts East organizasyonuyla 3 Eylül'de düzenlenen İstanbul'daki ilk konserinde, hit şarkılarını seslendirecek.Son albümü "If I Can't Have Love, I Want Power"la dinleyicilerin beğenisini kazanan sanatçıdan önce KüçükÇiftlik Park'taki konserin açılışını Youtuber Abby Roberts yapacak. Halsey, sahnesinde farklı kültürlerden izler taşıyan bir performans sergiliyor.

ALEV AYDIN VE HALSEY'İN GEÇEN SENE ÇOCUKLARI OLMUŞTU

Uzun süredir birlikte olan Türk senarist Alev Aydın ve Halsey geçen sene ilk çocukları Ender'i kucağına almıştı. Doğumdan kısa bir süre sonra da Halsey bebeğini dedesi ile tanıştırmak için Türkiye'ye getirmişti. Dünyacı ünlü şarkıcı Halsey sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe paylaşımlar ile de oldukça dikkat çekiyor.