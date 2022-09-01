Türkiye Gazetesi

Oyuncu Seda Bakan, 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında ilk kızları Leyla'yı dünyaya getirmişti. Çift ikinci kez bebek mutluluğu yaşadı.

Güzel haberi Seda Bakan'ın yakın dostu Hadise, Instagram sayfasından paylaştığı mesajla duyurdu. Ünlü şarkıcı gönderisinin altına ‘Hoş geldin minnoşumuz’ notunu düştü.

“ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ”

Hastaneden yapılan açıklamada ise “Ünlü oyuncu Seda Bakan Erel ile eşi Ali Erel çiftinin bu sabah bebekleri dünyaya geldi. Çift Ela ismini verdikleri ikinci kızlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar. Anne Seda Bakan Erel ve bebeğin sağlık durumları gayet iyi. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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