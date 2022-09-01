Türkiye Gazetesi

Konserinde İmam Hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra "konutu terk etmeme" şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'in avukatı, adli kontrol tedbirine itiraz etmişti. Konuyla ilgili mahkeme kararını verdi. Gülşen'in talebi reddedilerek ev hapsinin devamına karar verildi.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki konserde, “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” diyen Gülşen’e sosyal medya üzerinden tepkiler oluşmuştu. Şarkıcı ‘ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan başlatılan soruşturma dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmiş ardından Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

TALEBİ REDDEDİLDİ

Gülşen’in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ev hapsinin kaldırılması yönündeki dilekçesini dün sunmuştu. Yapılan değerlendirme sonucunda şarkıcı Gülşen'in talebi reddedilerek ev hapsinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen hakkında, İstanbul Ataşehir’deki konserinde, İmam Hatip’te okumuş kişilere sarf ettiği sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanma kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından Gülşen ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Söylediği sözlerden dolayı tepkilerin odağında olan şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden özür dilemişti. Gözaltına alınan isim verdiği ifadesinde ise “Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" demişti.

Gülşen’in avukatı dilekçeyi sundu: Ev hapsinin kaldırılması talebi Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı tutuklanması kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından ev hapsiyle tahliye edilmişti. Adliyeye gelen Gülşen'in avukatı, ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

Tahliye edilen Gülşen’in avukatı harekete geçti: 3 sunucuya 2 ay konuşma yasağı Konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanan şarkıcı Gülşen, bir televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret eden 3 sunucu hakkında tedbir talep etti. Mahkeme üç sunucu için Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay konuşmama kararı verdi.

Gülşen adli kontrol şartıyla tahliye edildi Şarkıcı Gülşen, İstanbul’da konserinde, İmam hatipte okumuş kişilere sarf ettiği çirkin sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ünlü şarkıcı için mahkeme bugün kararını verdi. Tutuklanma kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından Gülşen'in ev hapsiyle serbest bırakılmasına karar verildi. Bekleyişin ardından şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye oldu.