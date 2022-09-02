Türkiye Gazetesi

Meslektaşı Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Hazal Haya, sevenlerini endişelendiren bir açıklamada bulundu. Normalde Instagram hesabını aktif kullanan ancak bir süredir paylaşım yapmayan Kaya, sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi, sessizliğinin sebebini açıkladı.

“AŞIRI ZORLANDIĞIM BİR DÖNEM”

Çimlere uzandığı bir kareye hesabından yer veren Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl açtım arayı ama? İsteyerek olmadı, fiziksel olarak aşırı zorlandığım bir dönem, sonra anlatırım. Psikolojik olarak kaldırabildiklerimin de ciddi bir sınırı oldu ayrıca. 9’a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayata tutunmaya çalışıyorum. 2-3 haftaya toparlarım gibi…”

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