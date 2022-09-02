Türkiye Gazetesi

Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, yakında Star'da yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda' dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı. Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan diziden merakla beklenen ilk fragman geldi. Fragmanın yayınlanmasının ardından Gecenin Ucunda konusu, Gecenin Ucunda oyuncu kadrosu, Peride Celal Gecenin Ucunda konusu gibi aramalar arttı. İşte yılın dizisinden detaylar…

NESLİHAN ATAGÜL – KADİR DOĞULU BAŞROLDE

Neslihan Atagül, 2013-2014’te yayınlanan 'Fatih Harbiye'de tanışıp birliktelik yaşamaya başladığı ve 2016'da nikah masasına oturduğu Kadir Doğulu ile 8 yıl aradan sonra aynı dizide başrolü paylaşacak. Karı koca ‘Gecenin Ucunda’ ile ekranlarda fırtına estirecek.

GECENİN UCUNDA KONUSU

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ve seyirci ile buluşmak için gün sayan ‘Gecenin Ucunda’, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.



Göz alıcı mekanları, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici öyküsü ve masalsı aşk hikayesiyle ‘Gecenin Ucunda’ yakında STAR TV’de.

İŞTE GECENİN KONUSU İLK FRAGMAN

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Barış Erçetin üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür’a ait ‘Gecenin Ucunda’nın oyuncu kadrosu şöyle:



Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Bertan Asllani, Özge Özder, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal.

GECENİN UCUNDA FRAGMAN

TMC Film’in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım’ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, yakında STAR TV'de yayınlanmaya başlayacak 'Gecenin Ucunda'nın ilk tanıtımı yayınlandı. İstanbul’un eşsiz Boğaz manzarasında çekilen tanıtım görsel tasarımıyla iddiasını ortaya koyarken, dizinin zengin oyuncu kadrosu da ilk kez seyirci karşısına çıktı.

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