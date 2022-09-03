Türkiye Gazetesi

Sosyal medyayı aktif kullanan ve renkli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Mine Tugay’dan bu kez herkesi üzen bir paylaşım geldi.

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Kolu sargılı fotoğrafını paylaşan Tugay, takipçilerini korkuttu. Ekranların sevilen ismi ardından sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile bisiklet kazası geçirdiğini belirtti.

Mine Tugay'a takipçileri 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

“SAKIN KASKSIZ BİSİKLET KULLANMAYIN”

Ekranların sevilen ismi takipçilerine bir uyarı yapmayı ihmal etmeyerek “Bu da böyle bir anı oldu. Sakın kasksız bisiklet kullanmayın. O kask kafamda olmasaydı şu an başka şeyler olurdu. Sakın!” diyerek sevenlerini uyardı” ifadelerini kullandı.

Alçılı ayağı ile konserlerine devam eden İbrahim Tatlıses, kaza sırasında yaşadıklarını anlattı Dün geçirdiği trafik kazası sonrası ayakları alçıya alınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses hastaneden çıktığı gibi konsere koşmuştu. Ünlü sanatçı bugünde konserlerine ara vermeden alçılı ayağıyla sahnesine çıktı ve kaza anında yaşadıklarını sevenleri ile paylaştı.

Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama Şarkıcı İbrahim Tatlıses sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken trafik kazası geçirdi. Ünlü sanatçı kazanın ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi.