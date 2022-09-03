Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sevilen programa katılan yarışmacı Leyla Altıparmak, basit bir soru olan “Hangisi Meler?” karşısında joker hakkını kullandı. Ancak 54 yaşındaki Altıparmak 200 bin TL’lik soruya kadar gelerek ters köşe yaptı.

İLK SORUDA JOKER KULLANDI

34 yıllık evli, 2 çocuk annesi olan 54 yaşındaki Leyla Altıparmak, yarışmaya Adana’dan katıldı. Oğluyla birlikte üniversite sınavına girerek Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümünü kazanıp eğitim almaya başlayan Leyla Hanım, bir kozmetik firmasının doğrudan satış departmanında satış direktörü olarak çalıştığını söyledi. Yarışmada ödül kazanması durumunda, araba almak istediğini belirten Altıparmak, ilk soruda joker hakkını kullandı.

“HANGİSİ MELER?” SORUSUNU BİLEMEDİ

Yarışmaya Adana’dan katılan isme “Hangisi meler?” sorusu yöneltildi. Cevap şıkları arasında ise A- Tavuk, B- İnek, C- Keçi, D- Örnek yer alıyordu. İzleyenler bu basit soru karşısında joker hakkını kullanan yarışmacının kısa sürece eleneceğini düşündü. Ancak Leyla Hanım, 200 bin TL’lik soruyu açtırarak herkesi şaşkına çevirdi. Heyecanını sonrasında yenen yarışmacı, yarışmadan 30 bin TL’lik soru ile ayrıldı.

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