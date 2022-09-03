Türkiye Gazetesi

Çocukluk döneminde geçirilen femur başı epifiz kaymaları ve travmaların yanında yoğun ve aşırı atletik aktivitelerin de kalça sıkışması sendromunun nedenleri arasında yer aldığını kaydeden Dr. Azboy, kalça sıkışma hastalığının genel olarak 20 ila 40 yaş arası genç erişkinlerde görüldüğünü ifade ederek, “Hastalar genellikle kasık ağrısı ve dize yayılan ağrı ile bize başvururlar. Zaman içerisinde aktivitelerde kısıtlanma ve hareket açıklığında azalma görülür” diye konuştu.

"SPOR YAPARKEN SINIRLARI ZORLAMAYIN"

Prof. Dr. İbrahim Azboy, kalça sıkışma hastalığı olan hastaların kalça eklemlerini zorlayacak tarzda sporlardan kaçınmalarını belirterek, "Hastalar uzun süre oturup ayağa kalktıktan sonra kasıklarında batma ve takılma şeklinde ağrı tarif ederler. Kalça sıkışma sendromunun üç tipi bulunmaktadır. Tümsek tipi (Cam) femur dediğimiz uyluk kemiğinin boyun kısmında meydana gelen kemik çıkıntısının asetabulum dediğimiz yuvanın ön tarafına çarpması şeklinde görülür. Kıskaç tipi (Pincer) sıkışmada ise asetabulum dediğimiz yuvanın femur başını fazla örtmesi ile meydana gelir. Bu iki tip sıkışma birlikte olduğunda bu duruma kombine sıkışma denir" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ NASIL OLMALI?

Kalça sıkışma sendromunun tanısının radyografik incelemeler sonrası konduğuna değinen Prof. Dr. Azboy, şu bilgileri verdi:

"Direkt kalça grafisi ve yan grafide rahatsızlığı tespit etmek mümkündür. MR ile eklem kıkırdağının durumu ve labrum yırtıkları değerlendirilir. Tedavide ilk etapta kalça çevresi kasları güçlendirme, aktivite değişiklikleri ve eklem içi enjeksiyon uygulanır. Şikayetleri altı aydan uzun süre hastalarda femoroastebular osteroplasti ameliyatı başarılı sonuç almak mümkündür. Bu ameliyatta sıkışmanın nedenine yönelik tadavi yapılır. Örneğin tümsek tipi sıkışmada femur boynundaki tümseklik alınarak femur boynunun kavisi yeniden oluşturulurken, pincer tipi sıkışmada ise asetabulumun kenarı tıraşlanarak derinlik azaltılır. Labrum yırtıkları varsa aynı seansta onarım yapılır. Kalça sıkışması ameliyatından sonra hastaların ağrıları dinmekte kalça hareket açıklıkları artmakta ve birkaç ay içinde aktivitelerine yeniden dönebilmektedirler."

Kalça ağrısıyla gitti, hayatının şokunu yaşadı Giresun’da yaşayan ve kalça ağrısıyla hastaneye giden hemşire Seda Özçelik’in yumurtalıklarında 6,5 kilo ağırlığında kist tespit edildi. 28 yaşındaki kadın, geçirdiği kapalı cerrahi tekniğiyle kistten kurtularak sağlığına kavuştu.

Kalça kırığını üç ay yerine 15 günde iyileştiren implant İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reşit Sevimli, kalça kırıkları tedavisinde kullanılan ve tedavi süresini üç aydan 15 güne kadar kısaltan yerli implant projesine Türk Patent Kurumundan onay aldı.