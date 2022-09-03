Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Kibariye’nin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, kalp krizi sonucu vefat etmişti. Hayatını kaybeden Tokmak, sessiz sedasız defnedildi. Zor günler geçiren ünlü şarkıcı uzun süre sonra sahnesi çıktı ve İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşattı.

VATANDAŞLAR SOKAKLARA TAŞTI

Kibariye, annesinin ölümünden sonra ilk çıktığı sahnede sevenlerini coşturdu. Yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli Ataşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda verilen konserde meydana sığmayan vatandaşlar Kibariye'yi dinleyebilmek için cadde ve sokaklara akın etti.

“ACI ÇEKMEDEN GİTTİ”

Annesinin vefatı dolayısıyla çok üzgün olduğunu ayrıca grip olmasına rağmen sahne aldığını belirten Kibariye, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz annemi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın, bütün mevtalarımız. Acı çekmeden gitti. Duygu sömürüsü değil bu bir gerçek. Hayat devam ediyor. Çocuklarımız var, ekmeğimiz için, sizler için, sizlerin sevgisi için, kendim için inanılmaz bir şevkle buraya geldim. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze inanmayın. Ben bir yerlere güzelliğimle gelmedim, dolandırıcılıkla gelmedim. Ben buraları sesimle, emeğimle, namusumla, sizlerin sayesinde geldim" dedi.

‘ANNEM’ ŞARKISINI SÖYLEYEMEDİ

Sahnede 24 eser seslendiren Kibariye kendisiyle özdeşleşen ve her konserinde ve katıldığı televizyon programlarında okuduğu 'Annem' adlı şarkıyı ise seyircilerden af dileyerek okuyamayacağını söyledi.

‘Şofeer şofer’ haykırışları ile tanınmıştı… Kibariye’nin annesi hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Kibariye’nin 'Şofeer şofer' haykırışlarıyla hafızlara kazınan annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti. Kibariye’nin annesinin kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Acı haberle yıkılan şarkıcı, dün annesini son yolculuğuna uğurladı.