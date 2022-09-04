Türkiye Gazetesi

2011 yılında geçirdiği yüz felci ile sevenlerini üzen ve arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasına şimdiden adını yazdıran Ferdi Tayfur, yaşamını gözlerden uzakta sürdürüyor. Marmaris'e yerleşen 77 yaşındaki Tayfur'un son halini ise kızı Tuğçe Tayfur paylaştı. Usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Özel hayatıyla adından sık sık söz ettiren Tuğçe Tayfur, oğlu Taner Efe ile babası Ferdi Tayfur'un fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Şeker hastalığıyla mücadele eden usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekerken, Tayfur'un son hali sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

Bazı takipçiler "Fena yaşlanmış" derken kimi de "Adam tadında bırakmış güzel yaş almış" yorumlarında bulundu.

İşte o paylaşım...

Ferdi Tayfur'un kızına nafaka şoku! Eski damat haklı bulundu Müzisyen Tuğçe Tayfur’a eski eşi Taner Şafak tarafından açılan nafakanın azaltılması davasında karar çıktı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Şafak’ın çocuğu için ödediği aylık bin dolarlık tazminatın, 6 bin 500 TL olarak belirlenmesine hükmetti.