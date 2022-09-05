Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Ali Atay ile 2019 yılında dünya evine girmişti. Çift aynı yıl oğulları Fikret Ali’yi kucağına alarak ilk kez bebek sevinci yaşamıştı.

Ünlü çift şimdilerde ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşıyor. Her fırsatta anne olmayı çok sevdiğini belirten Kaya’nın geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.

Ünlü oyuncudan beklenen açıklama gelmiş, ikinci kez anne olmaya hazırlanan Kaya, bebek beklediklerini ve cinsiyetinin belli olduğunu söylemişti.

ADI ‘LEYLA’ OLACAK

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. İkinci çocuğunun cinsiyetinin kız olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, bebeğine koyacağını ismi de duyurdu.

Hazal Kaya, paylaşımında “Sürpriz yumurta yükleniyor, Leyla geliyor. İkinci isme karar veremedik. Acele ettirdiniz karnım bile çıkmadı daha” ifadelerini kullandı.

Hazal Kaya hamile! Ünlü oyuncu bebeğin cinsiyetini ilk kez açıkladı, herkes aynı yorumu yaptı Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında evlenen ve aynı yıl oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan Hazal Kaya’dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu hamile olduğunu ve bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Hazal Kaya’dan endişelendiren paylaşım: 9’a 3 tansiyonla evde baygın yatıyorum Sosyal medyayı aktif kullanan ancak bir süredir paylaşım yapmayan Hazal Kaya, suskunluğunu bozdu. Instagram hesabından sağlık durumu ile ilgili hikaye paylaşan ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu. Kaya, paylaşımında “9’a 3 tansiyonla ya evde baygın yatıyorum ya da sette hayata tutunmaya çalışıyorum. Umarım iki-üç haftaya toparlarım” ifadelerini kullandı.