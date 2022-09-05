Türkiye Gazetesi

Unutulmaz şarkı ve yorumlara imza atan İzel-Çelik-Ercan üçlüsü, 30 yıl aradan sonra bir araya geldi. 90'lı yılların efsane grubu geçtiğimiz akşam Fethiye’de sevenleriyle buluştuğu konserde İzel, fenalaşarak baygınlık geçirmişti.

Yaşanan talihsiz olay sonrası şarkıcı İzel’in hayranları durumunu merak etmeye başladı. Başarılı yorumcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hastalığını ilk kez açıkladı.

Ercan - İzel - Çelik

SOSYAL MEDYADAN NEDENİNİ AÇIKLADI

İzel sosyal medyadan çektiği videodaki açıklamasında “Küçük bir aksilik yaşadık. Babadağ'da 1200 metre zirveye çıktık. Oranın heyecanını yaşarken yemek yemeyi unuttum. Benim hipoglisemim (kan şekeri düşüklüğü) olduğu için ara ara bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Maalesef bu atıştırmayı yapmadığım için sahnede ufak tansiyon ve şeker düşmesi yaşadım. Ama iki tane kahramanım vardı Çelik ve Ercan, müdahaleler yapıldı. Çok teşekkür ediyorum tüm sevenlerime” ifadelerini kullandı.

Şimdi kendisini gayet iyi hissettiğini belirten İze, sağlık durumu hakkında "Bu arada bütün sevenlerime, sanatçı dostlarıma, beni merak eden üzülen, güzel mesajlar gönderen herkese hem teşekkürlerimi iletiyorum; hem de beni merak etmeyin, çok iyiyim. Bomba gibiyim, bomba gibi güzel bi yerde dinleniyorum. Yakında görüşmek üzere" dedi.

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