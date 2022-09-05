Türkiye Gazetesi

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu polisiye dizisi olan Arka Sokaklar, geçtiğimiz dönem 16. sezonunu tamamladı. Eylül ayında yeni sezonun açılması ile birlikte yeniden ekranlardaki yerini almak için gün sayan Arka Sokaklar'da yeni sezon öncesi büyük bir deprem yaşandı. 17. sezonu ile ekranlara dönecek olan "Arka Sokaklar"da artık Mesut Komiser olmayacak. Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh üzen haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Usta oyuncu Şevket Çoruh Twitter hesabından yaptığı paylaşımıyla da diziden ayrılışını bu şekilde duyurdu: "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler."

TİYARTOYA DAHA ÇOK ZAMAN AYIRACAK

Tiyatroda oynamayı da çok seven Şevket Çoruh'un bu alanda daha fazla olmak için diziden ayrıldığı konuşulanlar arasında. Öte yandan Çoruh, 2017 yılında Baba Sahne adlı bir tiyatro sahnesi kurmuştu. Çoruh, Taxim adlı oyunda da rol alıyor. Ünlü oyuncu, bunun yanı sıra Çakallar Dans 6 filminde de rol alacak. Çoruh'un, yoğun iş temposu nedeniyle Arka Sokaklar dizisinden ayrılacağı gündeme geldi.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın acı günü! ‘İnsan babası ölünce büyürmüş’ Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Özgür Ozan’ın babası hayatını kaybetti. 56 yaşındaki Ozan, yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasının vefat ettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medyadan paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına “İnsan babası ölünce büyürmüş” notunu düştü.

Rıza Baba'nın ekibi büyüyor: İşte Arka Sokaklar ekibine dahil olan 5 yeni oyuncu Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna 5 yeni oyuncu katıldı. 17’nci sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin kadrosu yenilenmiş oldu. Peki, Arka Sokaklar’a hangi oyuncular dahil oldu?