Türkiye Gazetesi

“Bu Ne Dünya Kardeşim”, “Yalan” , “Ağla Kalbim” gibi şarkılarıyla 80'li yıllara damga vuran Yeliz, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk oldu. Programda hayatıyla ilgili özel açıklamalarda bulunan isim, lösemiyle mücadelesini anlattı. Hastalığı yenen ünlü sanatçı, bir dönem çok ağır ilaçlar aldığını belirtti.

Şarkıcı Yeliz

“NORMALDE HAYATTA DOKTORA GİTMEM”

Pandemi döneminde çok kilo aldığını söyleyen şarkıcı, hastalığı nasıl öğrendiğini şu sözlerle anlattı:

"Billur Kalkavan'ın hastalığının başka bir formatını geçirdim bu pandemide. Normalde hiç tatlı yemem, tatlı sevmem. Ağabeyim dedi ki ‘Kızım git aile hekimliğine, tatlı yemekten çok kilo aldın. Bir muayene ol, kanına baktır şekerin mi var öğren.’ 77 kilo oldum, sanki ikiz bebeklere hamile gibiyim. Normalde hayatta doktora gitmem. Gittim kan verdim. Sonuçlara bakan doktor derhal daha büyük bir hastaneye gitmem gerektiğini söyledi. Ben anladım zaten ne olduğunu. 'Kanser değil mi' dedim 'Evet' dedi.”

“HASTALIĞI YENDİM”

Yeliz, tedavi süreciyle ilgili ise “Kanser kelimesini duyunca yıkılmadım hatta eve geldim, tanıdığım doktoru aradım. Başka bir hastaneye gittim. Ameliyat oldum. Belimden ilik alındı. Lösemi denmişti ama çok şükür ki akut değildi. Yendim hastalığı” şeklinde konuştu.

Hastalığı boyunca çok ağır ilaçlar aldığını söyleyen şarkıcı, yüzünün bambaşka birine döndüğünü bu süreçte kendini tanıyamadığını belirtti.

Sahnede yere yığılmıştı… Ünlü şarkıcı İzel hastalığını ilk kez açıkladı İzel, Çelik ve Ercan, 30 yıl sonra bir araya geldi. Konserlerine devam eden üçlüden şarkıcı İzel, geçtiğimiz gün sahnede bayılarak herkesi korkutmuştu. Ünlü ismin yardımına Çelik ve Ercan koşmuştu. İzel’in bayılma sebebi belli oldu. Şarkıcı hastalığını ilk kez açıkladı.