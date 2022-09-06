Türkiye Gazetesi

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye’de yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Yeni sezona başladığı günden bu yana reytingleri alt üst eden yarışmada, Somer Şef’in Fatma Nur’a yaptığı uyarı damga vurdu.

KURAL İHLALİ YAPTI

Sosyal medyanın gündeminden bir türlü düşmeyen Fatma Nur Uçar, dün akşamki bölümde kural ihlali yaparak, Barış’ın yaptığı köftenin tadına jürilerden önce baktı. Bu duruma sinirlenen Somer Sivrioğlu, Fatma Nur’a sert çıktı. Yarışmacıyı ciddi bir şekilde uyaran Somer Şef, “Fatma Nur nasıl buldun Barış’ın hamburgerini?” diye sordu. Neye uğradığını şaşıran yarışmacı, “Şefim dalgınlığıma geldi. Yasak olduğunu biliyordum ama bir an tadına baktım” diyerek kendini savundu.

“SEN Mİ DEĞERLENDİRECEKSİN YEMEKLERİ?”

Duruma sinirlenen Somer Şef, “Hayırdır 4. şef mi olmak istiyorsun. Sen mi değerlendireceksin bundan sonra yemekleri. Niye arkadaşlarının yemeklerine bakıyorsun? Biraz ciddiyet arkadaşlar” diyerek tepki gösterdi.

“BANA LAF YETİŞTİRECEĞİNE FIRININA BAK”

Şef Mehmet Yalçınkaya ise fırını açmayı unuttuğunu belirten Barış’a sinirlendi. Yalçınkaya, “Otuz dakika fırın çalışmadan başında mı bekledin? Bana da diyorsun ki fırın çalışmıyor. Barış bence daha çok işine odaklanman lazım. Bana laf yetiştireceğine fırınına bak. Mazereti yok bu işin” dedi.

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