Türkiye Gazetesi

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü, 9 Eylül'de Kordon'da düzenlenecek pek çok etkinlikle kutlanacak. Kutlamalar toplam 8 bölümden oluşan ve yaklaşık 40 dakika sürecek olan artırılmış gerçeklik destekli interaktif teatral şov ile başlayacak. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik şov deneyimi yaşatılacak. 1300 metrekarelik led ekranın kullanılacağı gösteriyi aynı anda yüz binlerce kişi izleyebilecek.

FİNALDE SAHNE TARKAN'IN

Gecenin finalinde Tarkan sahneye çıkacak. Tarkan’ın konseri nedeniyle Kordon'daki kafe ve restoranların rezervasyonları günler öncesinden doldu. Kordon'daki pek çok restoran, Tarkan konserine özel kişi başı 2 bin ila 15 bin lira arasında değişen menüler oluşturdu.

REZARVASYONLAR YÜZDE 99 DOLU

Tarihi güne tanıklık etmek isteyenlerin o gün Kordon’u dolduracağını ifade eden Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, "İzmir, çevre iller ve hatta yurt dışından rezervasyonlar yapıldı. İzmir’in doğum günü en güzel şekilde kutlanacak. Bu kutlama Tarkan ile taçlanacak. Çevre restoranlarda rezervasyonlar yüzde 99 oranda dolu. Bazı vatandaşlar dolu olmasına rağmen bir sandalye dahi olsa taleplerde bulunuyor" dedi.

BALKONLAR, TEKNELER KİRALANIYOR

Kordon’daki kutlamalara milyonlarca kişinin katılmasını beklediğini ifade eden Şanlı, "Esnaflar taleplere yetişemiyor. Bazı vatandaşların balkonlarını da kiraladığı söyleniyor. Miting günlerinde olduğu gibi bazı vatandaşların da teknelerle gelmesi bekleniyor. Esnaflarımız, yoğunluk nedeniyle menüler oluşturdu. 2 bin liradan 15 bin liraya kadar menüler var ve yok satıyor şu anda" diye konuştu.

Masa ayırmaları için kendilerine çok talep geldiğini ifade eden kafe işletmecisi Cemal Levent ise "Biz sürekli gelen kendi müşterimizi mağdur etmek istemediğimiz için talepleri geri çeviriyoruz. Erken gelen masaya oturacak. Bir masa için 600 TL teklif eden oldu ama biz geri çevirdik. ‘Para kazanmak istemiyor musunuz?’ diye tepki de gösterenler oldu" dedi.

KONSER İÇİN BİN DOLARA KİRALIK BALKON

Levent, çevredeki binalardan balkonlarını 10 bin lira ve bin dolar gibi fiyatlara kiraya verenler olduğunu da söyledi. Konser alanı civarındaki konut sahiplerinin de yine o güne özel organizasyonlar düzenlediği ileri sürüldü.

Bazı ev sahiplerinin balkonlarını yüksek fiyatlardan kiraladıkları ifade edildi.

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