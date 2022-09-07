Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki konserde, “İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” diyen Gülşen’e sosyal medya üzerinden tepkiler oluşmuştu. Şarkıcı ‘ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan başlatılan soruşturma dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmiş ardından Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

3 SUNUCUYA GÜLŞEN HAKKINDA 1 AY KONUŞMA YASAĞI

Adli kontrol şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen, ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret ettikleri ve ısrarlı şekilde psikolojik baskı uyguladıkları iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında tedbir talep etmişti. Mahkeme, 3 sunucu için Gülşen hakkında 1 ay süreyle konuşmamalarına hükmetmişti. Öte yandan üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağına da kararında yer vermişti.

Seren Serengil'in sosyal medya açıklaması

“KENDİSİNE NE HAKARET ETTİK NE İFTİRA ATTIK”

Ünlü sunucu Seren Serengil, avukatının bu karara itiraz ettiğini belirterek sosyal medyadan sert açıklamalarda bulundu. Bu kararın haksız bir şekilde alındığını söyleyen Serengil, şöyle konuştu:

“Gülşen, bütün Türkiye’nin kendisinden bahsettiği bu süreçte nedense bizi susturmak istemiştir. Oysa biz kendisine ne hakaret ettik ne iftira attık ne de yalan söyledik. Sadece tüm haber merkezlerinin, yayın organlarının verdiği gibi haberi verdik ve yorumladık. Sonuç olarak bu program yıllardır yapılan bir yorum programıdır ve yorum yapma hakkına sahiptir ki biz yargılanma sürecini çocuğunun yanında geçirmesini diledik ve istedik. Ancak kendisi konuştuğumuz takdirde bizim hapse girmemizi istemeyi uygun görmüştür. Bu haberler diğer kanallarda da çıkmıştır. Kendisine soruyorum o kanalların yorumcuları ve haber spikerlerine aynı tedbir kararını uygulatmış mıdır? Usulsüz ve haksız bir şekilde alınan bu tedbir karara avukatım itiraz etmiş, tedbir kararı bozulmuştur.”

“UMARIM BU KİBİRLİK HALLERİNDEN KURTULUR”

Gülşen hakkında sert sözlerine devam eden Serengil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi yaptığı bir söylemi konuştuğumuz için bizi hapse attırmak isteyen Gülşen umarım bu düşmanca davranışlarından ve kibirli hallerinden kurtulur, zira biz onun yaptıklarından bahsetmiştik bütün Türkiye gibi. Hapis yatmayı hak edecek bir şey yapmadık. Suçsuzken birinin hapis yatmasını istemek hangi vicdana sığar bilemedim… Neyse ki avukatımın itirazı sonucu haklı bulunduk, bu karar bozuldu darısı onun başına.”

Gülşen'in yargılanacağı tarih belli oldu İmam Hatiplilere yönelik hakaret içerikli sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen’in hakim karşısına çıkacağı tarih açıklandı.

Son dakika: Gülşen için istenen hapis cezası belli oldu! Son dakika haberi: "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle önce cezaevine gönderilen, ardından da ev hapsi şartıyla tahliye olan Gülşen için iddianame hazırlandı. İddianamede şarkıcı hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.