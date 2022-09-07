Türkiye Gazetesi

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart’ta nişanlanmış, ikili daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çifte nazar değdi. Bir süredir aralarında kriz olduğu konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler’in sergilediği davranışlar dedikoduları alevlendirdi.

HADİSE DE MEHMET DİNÇERLER DE YÜZÜKLERİ ÇIKARDI

Birlikteliklerinin ilk döneminde sık sık kameralara poz veren çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise evlendikten sonra sahne aldığı tüm konserlerinde eşi Mehmet Dinçerler'in kendisine hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmıştı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzük takmaması dikkat çekti. Öte yandan bir etkinlikte görülen Dinçerler’in de alyansını çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirdi.

ÜNLÜ POPÇUNUN GÖZYAŞLARI

İzmir'de geçtiğimiz günlerde sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken bir anda duygusallaşarak gözyaşlarını boğuldu. Hadise’nin sahnede ağlaması hayranlarını da şaşırttı.

Öte yandan ünlü popçu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hadise İngilizce paylaşımında “Ruhun gaz lambası. Işığını kısmak için her şeyi yapıyorlar, sonra neden parlamadığını soruyorlar” ifadelerini kullandı. Yakın zamanda eşiyle görüntülenmeyen şarkıcı, Dinçerler’in 23 Ağustos'taki doğum gününde de hiçbir paylaşımda bulunmamıştı.

Hadise'nin söylerken gözyaşlarını tutamadığı 'Küçük Bir Yol' şarkısının sözleri de dikkat çekti.

Buralar yalan, uzak bir de

Bir arasan, bu kalp delirir

Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz

Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler

Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın

Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında



Oralar nasıl? Uzak tabii

Gel desem? Diyemem peki

Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz

Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler



Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın

Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında



Küçük bir yolda çarpışsak senle

Vazgeçsem olmaz ki

Bu sel durulmaz ki böyle

Küçük bir yoldayım en başındayım

Kendi kendimle hep sıfırdayım

Senin dağların benim yollarım

O sen olsaydın

Benim yanımda

Sağımda solumda ufkumda

Senin yanında

Yazında kışında tüm baharlarında

Küçük bir yoldayım

Küçük bir yoldayım

Bir yoldayım

Hadise evliliği hakkında ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Basına kapalı gerçekleşen nikah sonrası, ünlü şarkıcı, bayramda sahne aldığı konserde evliliği hakkında ilk kez konuştu. Sahnede şarkı arasında konuşan Hadise, “Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim” dedi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğününe damga vuran detay Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler ile dün akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde davetlilere yapılan uyarı dikkat çekti.