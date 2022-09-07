Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart’ta nişanlanmış, ikili daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çifte nazar değdi. Bir süredir aralarında kriz olduğu konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler’in sergilediği davranışlar dedikoduları alevlendirdi.
HADİSE DE MEHMET DİNÇERLER DE YÜZÜKLERİ ÇIKARDI
Birlikteliklerinin ilk döneminde sık sık kameralara poz veren çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise evlendikten sonra sahne aldığı tüm konserlerinde eşi Mehmet Dinçerler'in kendisine hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmıştı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzük takmaması dikkat çekti. Öte yandan bir etkinlikte görülen Dinçerler’in de alyansını çıkarması ayrılık iddialarını güçlendirdi.
ÜNLÜ POPÇUNUN GÖZYAŞLARI
İzmir'de geçtiğimiz günlerde sahne alan Hadise, sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken bir anda duygusallaşarak gözyaşlarını boğuldu. Hadise’nin sahnede ağlaması hayranlarını da şaşırttı.
Öte yandan ünlü popçu Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Hadise İngilizce paylaşımında “Ruhun gaz lambası. Işığını kısmak için her şeyi yapıyorlar, sonra neden parlamadığını soruyorlar” ifadelerini kullandı. Yakın zamanda eşiyle görüntülenmeyen şarkıcı, Dinçerler’in 23 Ağustos'taki doğum gününde de hiçbir paylaşımda bulunmamıştı.
Hadise'nin söylerken gözyaşlarını tutamadığı 'Küçük Bir Yol' şarkısının sözleri de dikkat çekti.
Buralar yalan, uzak bir de
Bir arasan, bu kalp delirir
Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz
Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler
Küçük bir yoldayım en başındayım
Kendi kendimle hep sıfırdayım
Senin dağların benim yollarım
O sen olsaydın
Benim yanımda
Sağımda solumda ufkumda
Senin yanında
Yazında kışında tüm baharlarında
Oralar nasıl? Uzak tabii
Gel desem? Diyemem peki
Umutsuz olmaz aşksız yaşanmaz
Kuşku duyanlar ve yanmadan sönenler
Küçük bir yoldayım en başındayım
Kendi kendimle hep sıfırdayım
Senin dağların benim yollarım
O sen olsaydın
Benim yanımda
Sağımda solumda ufkumda
Senin yanında
Yazında kışında tüm baharlarında
Küçük bir yolda çarpışsak senle
Vazgeçsem olmaz ki
Bu sel durulmaz ki böyle
Küçük bir yoldayım en başındayım
Kendi kendimle hep sıfırdayım
Senin dağların benim yollarım
O sen olsaydın
Benim yanımda
Sağımda solumda ufkumda
Senin yanında
Yazında kışında tüm baharlarında
Küçük bir yoldayım
Küçük bir yoldayım
Bir yoldayım
Hadise evliliği hakkında ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor
Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Basına kapalı gerçekleşen nikah sonrası, ünlü şarkıcı, bayramda sahne aldığı konserde evliliği hakkında ilk kez konuştu. Sahnede şarkı arasında konuşan Hadise, “Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor. Beni bu kadar güzel sevdiği için teşekkür ederim” dedi.
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğününe damga vuran detay Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir birlikte olduğu nişanlısı iş adamı Mehmet Dinçerler ile dün akşam Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde davetlilere yapılan uyarı dikkat çekti.