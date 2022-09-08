Türkiye Gazetesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan ve Tarkan'nın konser vereceği sahnenin üst kısmı, işçilerin çalıştığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

1 İŞÇİ YARALANDI

Bu sırada kaçarak uzaklaşmaya çalışan işçilerden biri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçi, Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler çöken platformun altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

Polis ekipleri de platform çevresinde güvenlik önlemi aldı.

TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Olay sonrası İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soyer açıklamasında "Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız" ifadelerini kullandı.

TARKAN SAHNENİN SON HALİNİ PAYLAŞMIŞTI

Ünlü sanatçı Tarkan sahnenin çökmesinden saatler önce yarın gerçekleşecek konser için sosyal medya hesabından 'loading' bir paylaşımında bulunmuştu.

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