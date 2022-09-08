Türkiye Gazetesi

İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu’nda ünlü sanatçı Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

GECE BOYU EKİPLER İNCELEME YAPTI

Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu. Gece boyu değerlendirmelerde bulunan ekipler vinçler aracığıyla çöken enkazın sabitlenmesi kararını alırken, platform arkasında bulunan 3 dev jeneratör ise çalışma alanını genişletmek ve güvenlik amacıyla bölgeden kaldırıldı.

ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, vinç yardımıyla tutulan sahnenin sağlam bölümlerini kaldırma çalışmalarını başlatacak. Sahne ve ekiplerin çalışmaları havadan dron ile görüntülendi. Sahnenin gün içerisinde tamamen kaldırılacağı belirtildi.

Hayranları gün sayıyordu: İzmir’de Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kurulan etkinlik alanında, Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Tarkan'ın saatler önce sahnenin son halini sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

İzmirliler yer kapmaya çalışıyor! Tarkan konseri için bin dolara 'kiralık balkon' İzmir'de 9 Eylül'de düzenlenecek olan Tarkan konseri nedeniyle Kordon'da bulunan kafe ve restoranların rezervasyonları doldu. Pek çok restoran konsere özel kişi başı 2 bin ila 15 bin TL arasında değişen menüler oluştururken, çevredeki binalarda yaşayan bazı ev sahiplerinin balkonlarını 10 bin lira ve bin dolar gibi fiyatlara kiraya verdiği belirtildi.