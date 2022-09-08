Türkiye Gazetesi

İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu’nda, ünlü sanatçı Tarkan’ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenilmişti.

ÇÖKEN SAHNE KALDIRILIYOR

Öte yandan çöken çelik platformun sökümüne de başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçları ve 6 adet vincin yeni bir kaza riskine karşı sabitlediği platform parça parça kaldırılıyor. Kordon'daki şiddetli rüzgar sebebiyle önce platformdaki brandaların kaldırılacağı, ardından da sahnedeki sistemlerin parça parça kaldırılacağı öğrenildi.

Tarkan, İzmir konserinin yapılacağı yeri sosyal medyadan bu paylaşımla açıkladı

“GÜNDOĞDU MEYDANI’NA BEKLİYORUM”

Cumhuriyet Meydanı'ndaki sahnenin çökmesinin ardından konser için Gündoğdu Meydanı'nda hazırlık yapıldığı öğrenildi. İzmir'e gelen Tarkan da konserinin yeni yerini duyurdu. Tarkan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Güzel İzmir yarın akşam Gündoğdu Meydanı’na hepinizi bekliyorum. Nazarımız da çıktığına göre İzmir’in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Tarkan’ın İzmir'de konser vereceği sahne çöktü, zarar gün aydınlanınca ortaya çıktı İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser vermesi planlanan Tarkan’ın sahne alacağı platform dün akşam saatlerinde çöktü. Ünlü şarkıcının konser vereceği alandaki çöken dev platform dron ile havadan görüntülendi, kazanın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Hayranları gün sayıyordu: İzmir’de Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kurulan etkinlik alanında, Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü. Yaralanan 1 kişi Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, Tarkan'ın saatler önce sahnenin son halini sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.

İzmirliler yer kapmaya çalışıyor! Tarkan konseri için bin dolara 'kiralık balkon' İzmir'de 9 Eylül'de düzenlenecek olan Tarkan konseri nedeniyle Kordon'da bulunan kafe ve restoranların rezervasyonları doldu. Pek çok restoran konsere özel kişi başı 2 bin ila 15 bin TL arasında değişen menüler oluştururken, çevredeki binalarda yaşayan bazı ev sahiplerinin balkonlarını 10 bin lira ve bin dolar gibi fiyatlara kiraya verdiği belirtildi.