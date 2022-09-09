Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 26 Ağustos’ta trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses aynı günün akşamı soluğu sahnede almıştı, şarkıcı o günden beridir konserlerine ara vermeden devam etti. Son olarak Manisa’daki halk konserine sevenlerinin karşısına geçen İbrahim Tatlıses dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşun 100’üncü yılına özel olarak hazırladığı ‘Kurtuluş Konserleri’ çerçevesinde, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Cumhuriyet Meydanı’nda konser verdi. Geçtiğimiz 26 Ağustos’ta Bodrum’da geçirdiği trafik kazasından 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan Tatlıses, kazadan 13 gün sonra bu kez Manisa’da sevenleriyle buluştu. Manisa konserine de tekerlekli sandalyeye oturarak çıkan Tatlıses, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. İzleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür dileyen Tatlıses, “Bugüne kadar haddimi hiç aşmadım, kazadan dolayı böyle biraz hadsizlik oldu ama idare edin. Kusuruma bakmayın” dedi.

"BENİM KAZAYI BÜTÜN DÜNYA DUYMUŞ"

Kazadan sonra kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aradığını ve geçmiş olsun dilediğini anlatan Tatlıses, “Benim kazamı bütün dünya duymuş benim haberim yok. Devlet Bey’in de selamını ve geçmiş olsun dileklerini iletti sağ olsun. Bana büyük moral oldu” dedi.

"GECE HASTANEDEN KAÇTIM"

Tedavi gördüğü hastaneden gece taburcu olmasını esprili bir dille hayranlarıyla paylaşan Tatlıses, “Gece hastaneden kaçtım. Niye kaçtım, yatakları dar. Ben ayaklarımı dikerek sabaha kadar yatamam. Nasıl yatacağım. Hemen kaçtım eve gittim. Bu arada ben de artık Manisalı oldum. Burada 5 tane dairem var. Başta Allah’ın ve sizlerin sayesinde oldu bu. Sizler bana vermeseniz ben nereden bulayım parayı. Mağaradan gelen adamın nereden parası olsun” dedi.

TATLISES'E MESİR MACUNU HEDİYE EDİLDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İbrahim Tatlıses’e, Osmanlı’dan günümüze şifa kaynağı olarak bilinen Manisa’yla özdeşlemiş Mesir macununu hediye etti ve Mesir macunun Tatlıses’e de kuvvet verip, şifa olmasını diledi.



Ölümden dönen İbrahim Tatlıses’ten oğlu Ahmet’e zehir zemberek sözler: “Barış falan olmadı, geldi numarasını yapıp gitti” Bodrum-Yalıkavak yolunda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile olay yerine gelen ve arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlı’nın barıştıkları düşünülmüştü. Ancak ünlü sanatçı oğluyla arasındaki buzların eridiği yönündeki iddiaları reddetti. Tatlıses, Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti” dedi.

İbrahim Tatlıses’in kazası İdo ile Dilan küslüğünü bitirdi: Sahnede barıştılar Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonrası hastanede tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses, aynı günün akşamı konser verdi. Tekerlekli sandalyede şarkılarını seslendiren ünlü türkücüyü izlemeye gelenler arasında oğlu İdo ile kızı Dilan da vardı. Küs olduğu bilinen iki kardeş kaza sonrası barıştı, sahnede ise birlikte şarkı söyledi.

Alçılı ayağı ile konserlerine devam eden İbrahim Tatlıses, kaza sırasında yaşadıklarını anlattı Dün geçirdiği trafik kazası sonrası ayakları alçıya alınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses hastaneden çıktığı gibi konsere koşmuştu. Ünlü sanatçı bugünde konserlerine ara vermeden alçılı ayağıyla sahnesine çıktı ve kaza anında yaşadıklarını sevenleri ile paylaştı.