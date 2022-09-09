Türkiye Gazetesi

Ekranların merakla izlenen dizisi Gönül Dağı’nda iki sezon boyunca Dilek'i canlandıran ve Berk Atan ile oldukça iyi bir uyum sergileyen Gülsim Ali, sezon finalinde diziye veda etmişti. Başarılı oyuncu hikayesi bittiği için veda ettiğini açıklamıştı. Gülsüm Ali’nin yerine Berfin Kıymaz diziye dahil oldu. Yeni bölümlerde Aylin karakterine hayat verecek olan oyuncu hakkında detaylar da merak edildi.

Gülsüm Ali (Dilek) - Berk Atan (Taner)

GÖNÜL DAĞI AYLİN KİMDİR?

Gönül Dağı dizisi ikinci sezonuyla geri döndü. İlgiyle takip edilen dizinin 67. bölüm 2. fragmanında; Dilek'in ölümüyle sarsılan Taner'in, kasabanın taşınmaması için çalışmalara başladığı görüldü. Taner'in teklifini incelemek için Gedelli Kasabası'na gelen Aylin ise izleyiciler tarafından merak edildi. Gönül Dağı’da Aylin karakterine Berfin Kıymaz hayat verecek.

Gönül Dağı'nın yeni bölümlerinde diziye dahil olan mühendis Aylin (Oyuncu Berfin Kıymaz)

AYLİN, TANER’İN SEVGİLİSİ Mİ OLACAK?

Gönül Dağı’nın yayınlanan yeni bölüm fragmanında diziye dahil olan mühendis Aylin karakteri herkes tarafından merak edildi. Mühendis Aylin ve Taner arasındaki etkileşim ise gözlerden kaçmadı. Bunun üzerine izleyiciler “Aylin Taner'in sevgilisi mi olacak?”, “Gönül Dağı Aylin Taner sevgili mi?” gibi sorular aranmaya başlandı. Taner'in Dilek'i bu kadar kısa sürede unutup unutmadığı ve Aylin'in Taner ile yeni partner olarak mı diziye dahil olduğu izleyicilerin kafasında soru işareti oluşturdu.

AYLİN, DİLEK’İN YERİNE Mİ GELDİ?

Oyuncu Berfin Kaymaz’ın canlandırdığı Aylin karakteri yeni Dilek mi olacak şimdilik bilinmiyor. Aylin’in Dilek’in yerini alıp almayacağı ve dizideki rolü ilerleyen bölümlerde netleşecek.

Arka Sokaklar'ın Mesut komiseri Şevket Çoruh diziyi bıraktı! İşte ilk açıklama Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da flaş bir ayrılık yaşandı. Dizinin başından bu yana Mesut komiseri canlandıran Şevket Çoruh diziyi bıraktı! İşte diziden ayrılan usta oyuncudan gelen ilk açıklama...

Resmen kesinleşti: Murat Yıldırım, ‘Teşkilat’ dizisi kadrosunda! Setten ilk fotoğraf geldi TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat’ta beklenmedik bir veda yaşanmış, dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul yeni sezon öncesi sevilen yapımdan ayrılmıştı. Çağlar Ertuğrul'un vedasının ardından Teşkilat dizisi için Murat Yıldırım ile yapılan görüşmelerde sona gelindiği söyleniyordu. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Oyuncu Murat Yıldırım, üçüncü sezonuyla ekrana gelecek TRT 1 dizisi ‘Teşkilat’ kadrosuna dahil oldu.