Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendiği 1984 yapımı "Kayıp Kızlar" filminde canlandırdığı karakterin ardından 'gazoz'la anılan Alço, Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesini ziyaret etti. Alço, maskot haline gelen Liva isimli yavru ayının yanına giderek onu sevmeye başladı. Sinemada canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan oyuncu, sevimli yavru boz ayıya gazoz ikram etti. Sevimli ayıcık ikram edilen gazozu içti.

“AĞZININ TADINI BİLİYOR”

Nuri Alço gazoz içen yavru ayıya “ Ağzının tadını biliyor” dedi. Ünlü oyuncu ile yavru aynın o halleri izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nuri Alço Cüneyt Arkın ile olan anılarını anlattı! “Sette kavgaya başladık, bana bir yumruk vurdu…” Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, kısa süre önce vefat eden Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın’la olan anılarını anlattı.

Nuri Alço en beğendiği oyuncuyu açıkladı: Kıvanç benim için bir numara Bir programa konuk olan usta oyuncu Nuri Alco, yeni dönem oyuncuları arasında en beğendiği ismi açıkladı. Alço bu ismin Kıvanç Tatlıtuğ olduğunu söyledi.