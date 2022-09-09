Türkiye Gazetesi

Reyting rekorları kıran Camdaki Kız’ın yeni sezonu için beklenen açıklama geldi. Kanal D’nin internet sitesinde yeni fragman yayınlandı ve dizinin yayın tarihi de açıklandı. Yeni yayın döneminde 3. sezonuyla ekranlarda olacak olan Camdaki Kız ne zaman başlıyor, Camdaki Kız ne zaman başlayacak 2022, Camdaki Kız yeni sezon sorgulamaları son günlerde hız kazandı. Akıllardaki soru işaretleri ise yapılan açıklama ve gelen fragmanın ardından son buldu.

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Camdaki Kız dizisinin üçüncü ve yeni sezonuyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizinin yeni bölümlerinin ekrana geleceği tarih netlik kazandı. Üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Camdaki Kız, 15 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak

CAMDAKİ KIZ’IN YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ

Camdaki Kız’ın yeni sezon fragmanında Hayri ile yakınlaşan Nalan'ın hayatının artık eskisi gibi olmayacağı görülüyor. Feride ise kızının farklı bir durum içinde olduğunu anlayabilecek mi? Sedat ile Nalan arasında neler yaşanacak? Merak edilen sorular üçüncü sezondaki yeni bölümlerde cevap bulacak.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız, başarılı oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor. Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı Camdaki Kız’da; Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek yer alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Feride ve Selen, Cana’nın hamileliğini sonlandırmak için gerekeni yapar ama yine de Nalan’ın bunu öğrenmesini engelleyemez. Cana’nın hamile olduğunu öğrenen Nalan ise soluğu Hayri’nin yanında alır. Nalan’ın Hayri’yi kendisinden kıskandığını anlayan Billur, Nalan ile yüzleşir. Pera ve Muzo’nun evlilik kararı, Rafet ve Pervin’in arasındaki gerginliğin daha da artmasına yol açar.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle dönüyor! Kadroya 5 oyuncu katılmıştı… Arka Sokaklar 17. sezon tarihi belli oldu mu? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. “Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman?” sorusu gündemde yer almaya devam ederken, izleyiciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Arka Sokaklar 17. yeni sezon fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor? Peki, Arka Sokaklar’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölümler ne bölümler ne zaman ekrana gelecek? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? İşte detaylar…

Gönül Dağı’na yeni oyuncu: Aylin gitti, Dilek geldi! Taner eşini çabuk unuttu… (Gönül Dağı Aylin kimdir, Taner’in yeni sevgilisi mi?) TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi, Gönül Dağı’nda iki sezon boyunca Dilek’i canlandıran Gülsüm Ali İlhan yerine Aylin karakterine hayat verecek olan Berfin Kıymaz geldi. Berk Atan'ın canlandırdığı Taner karakterinin, eşi Dilek'i kaybetmesi sonrası depresyona girmesi izleyicileri de üzmüştü. Şimdilerde yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı’nda diziye dahil olan mühendis Aylin'in Taner'le olan iletişimi dikkatlerden kaçmadı. 67. bölümdeki sahnelerin ardından izleyiciler, “Aylin Taner'in sevgilisi mi olacak?”, “Gönül Dağı Aylin Taner’in yeni sevgilisi mi?” , “Gönül Dağı Aylin kimdir?” gibi sorulara cevap aramaya başladı. Gönül Dağı'nın Aylin'i Berfin Kıymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenler…