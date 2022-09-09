Türkiye Gazetesi

Ekrana geldiği günden bu yana ilgiyle izlenen, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile Türk televizyonlarına damgasını vuran dizi Kuruluş Osman’ın yeni sezon çekimleri başladı.

KURULUŞ OSMAN’A 11 YENİ TRANSFER

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Serhat Kılıç, Yıldız Çağrı Atiksoy’un paylaştığı Kuruluş Osman’ın oyuncu kadrosuna altı yeni isim katıldı.

Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu, Kaan Yalçın, Almila Uluer Atabeyoğlu, Miray Akay, Begüm Çağla Taşkın, Caner Nalbantoğlu, Talay Can Büyükaltay, Noyan Uzer dizinin 4. sezonu ile ekranlara gelecek.

Dizinin yapımcılığını üstlenen Bozdağ film, yeni sezon oyuncularını yaptığı paylaşımla duyurdu. Instagram hesabından "Kuruluş Osman 4. sezonuyla ve güçlü kadrosuyla geliyor! Kuruluş Osman dizimiz ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan tüm oyuncularımıza ve oyuncularımızın sevenlerine Bozdağ Film ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz. Kuruluş Osman Ailesi olarak aramıza katılmanızdan mutluluk duyuyor, tüm oyuncularımıza güzel bir sezon diliyoruz. #KuruluşOsman yeni sezonuyla yakında ATV’de!" ifadelerine yer verildi.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu olan 4. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Gelen bilgiler arasında, dizinin Ekim ayının ortalarında ekranlara gelmesi bekleniyor.

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