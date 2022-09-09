Türkiye Gazetesi

Hadise ve 4 ay önce evlendiği eşi Mehmet Dinçerler ile sorunlar yaşadığı iddiası magazin gündemindeki yerini korkurken bunlara bir de Hadise'nin hamile olduğu eklendi. Şuana kadar sessizliğini koruyan şarkıcı Hadise sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"HADİSE 3,5 AYLIK HAMİLE"

Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin birlikte görüntülenmemesi, alyanslarını takmamaları ve Hadise'nin sahnede şarkı söylerken ağlaması ikilinin evliliğinde kriz çıktığı iddialarını güçlendirdi. Bunlar yetmezmiş gibi bir de kesin bilgili olarak Hadise'nin hamile olduğu iddia edildi. Bircan Bali programında Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada ''Kesin bilgi Hadise 3.5 aylık hamile'' dedi.

"ÇOCUK TEDAVİYLE OLDU"

Bali açıklamasında "Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım" dedi.

HADİSE SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hadise ortaya atılan son iddianın ardından sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı açıklamasında " "Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim. Bunun için bir tedavi de görmüyorum” dedi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Kayınvalide devreye girdi! Evlilikteki krizin nedeni belli oldu Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile canım cicim aylarındayken magazin gündemine bomba gibi bir haber düştü. Çiftin arasında kriz olduğu dedikodular arasında. Geçtiğimiz gün konserinde Hadise’nin gözyaşlarına boğulması ve Mehmet Dinçerler’in alyansını çıkarması ikilinin boşanacakları iddialarını güçlendirdi. Öte yandan ikilinin arasındaki küslüğün nedeni de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Yüzükler çıktı, Hadise gözyaşlarına boğuldu… 4 ay önce dünyaevine giren çiftin evliliğinde kriz! Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. İlişkilerini evlilikle taçlandıran çiftin arasında kriz olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz gün konserinde gözyaşlarına boğulan Hadise, eşinin hediye aldığı yüzüğü bir süredir takmazken, Mehmet Dinçerler’in de alyansını çıkarması dikkat çekti.