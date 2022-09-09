Türkiye Gazetesi

Bir zamanların popüler televizyon programı Popstar'la adını duyuran Özlem Güneş, yıllar sonra ortaya bambaşka bir halde çıktı. Güneş'in, sahne aldığı bir mekanda bir kadının kocasını aldattığı ve telefonda yalan söylediği ana şahit olduktan sonra mesleğini bırakarak tesettüre girdi.

"ELENMEYİ KENDİM İSTEDİM"

Bekir Develi'nin YouTube kanalına konuk olan Özlem Güneş yarışmada kendisini olduğundan farklı göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Sanatçı olacaksın neden dekolte giymiyorsun?" denildiğini söyledi. Eski yarışmacı 8. haftada yapımcının kulisine gidip elenmek istediğini de belirtti.

SAHNEDE ŞAHİT OLDUĞU OLAY HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Yarışmadan elendikten sonra sahnelere devam eden Özlem bir süre sonra dini araştırmaya başladığını söyledi. Sahnesine gelen bir kadının eşini aldattığını öğrenen yarışmacı o günden sonra bir daha da sahneye çıkmadığını da sözlerine ekledi. Özlem Güneş açıklamasında "Dönüm noktam sahnede oldu. Her akşam gelen çift var, yanlarına gittim. Telefon konuşmasını duydum o sırada çok etkilendim. Eşi çocukla evde... Midem bulandı o son sahnem oldu" dedi.

Sahne hayatını tamamen bitiren Özlem Güneş, bu olayın ardından sabaha kadar ağladığını söyledi. Popstar Özlem bu olaydan bir süre sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapattı ve uzunca bir süre de evinden dışarı çıkmadı. Sonrasında tesettüre giren Güneş, ilahiyat okuduğunu da dile getirdi.

Gamze Özçelik tesettüre girdi Ünlü oyuncu Gamze Özçelik daha öncede tesettüre girmek istediğini söylemişti. Katıldığı bir ödül töreninde ise ilk kez tesettürlü görüntülendi.

Nilhan Osmanoğlu, ilk kez ekrana 'Tesettür'le çıktı Osmanlı Hanedan Üyesi Nilhan Osmanoğlu, ilk defa bir televizyon programına "Tesettür" ile katıldı... TGRT Haber'in yeni programı Kral ve Ben'in konuğu olan Nilhan Sultan neden böyle bir karar aldığını anlattı.