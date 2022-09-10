Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. ATV ekranlarında yayınlanan yarışmanın dün akşamki bölümünde romantik anlar yaşandı. 31 yaşındaki Erol Yılmaz, kendisini desteklemek için stüdyoya gelen kız arkadaşına herkesin içinde evlilik teklifi etti.

STÜDYODA ROMANTİK ANLAR

Yarışmaya Ankara’dan katılan Erol Yılmaz, 4. soru olarak karşısına çıkan “Hangi adda Trabzon’a özgü bir tatlı vardır?” sorusunda telefon joker hakkını kullanarak stüdyoda bulunan kız arkadaşının babasını aradı. Doğru cevabı bildiğini ancak kız arkadaşı Damla Hanım’ın babasına farklı bir şey sormak istediğini belirtti. Ardından kendisinin iznini aldı ve sevgilisine evlilik teklif etti.

“BENİM SON KARARIM SENSİN”

Ankara’daki bir belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Erol Yılmaz, Kenan İmirzalıoğlu’ndan da izin alarak kız arkadaşının yanına gitti. Heyecanlı olduğu görülen Yılmaz, diz çökerek sevgilisine “Bu hayatın bana verdiği en büyük şans sensin. Sen benim her zaman en son kararımsın. Benimle evlenir misin?” diye sordu.

Teklif karşısında şoke olan Damla Hanım ‘evet’ diyerek sevgilisine sarıldı. Kenan İmirzalıoğlu ve seyirciler bu tekliften sonra genç çifti alkışlayarak mutluluklar diledi.

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! “Hangisi meler?” sorusunda eleniyordu, geldiği rakamla şaşkına çevirdi Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümüne yarışmacı Leyla Altıparmak damga vurdu. İlk soruda joker hakkını kullanarak elenmekten kurtulan yarışmacı 200 bin TL’lik soruyu açtırarak herkesi şaşırttı.

Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren yarışmacı: ‘Mafya tarafından kaçırıldım’ ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada, şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Cumali Miçooğulları’nın anlattığı bir anı herkesi şaşkına uğrattı. Heyecanlı tavırlarıyla dikkat çeken Miçooğulları programda, bir yurt dışı seyahatinde uyuşturucu mafyası tarafından kaçırıldığını açıkladı.