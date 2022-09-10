Türkiye Gazetesi

Gupse Özay ile Barış Arduç iki yıl önce Çeşme’de nikah masasına oturmuştu. Birlikteliklerini gözlerden uzakta yaşayan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Gupse Özay ile Barış Arduç dün akşam anne baba oldu.

İSMİNİ AÇIKLAMADILAR

Doğum sonrası bir paylaşımda bulunmayan çiftin kızlarına verdikleri isim hayranları tarafından merak edildi. Ancak ne Özay ne de Arduç konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

38 yaşındaki Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı. Özay paylaşımında “Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" ifadelerini kullanmıştı.

Barış Arduç-Gupse Özay çiftinin heyecanlı bekleyişi: Bebek geliyor Oyuncu çift Gupse Özay ve Barış Arduç altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. 6 aylık hamile olan Özay’ın kız bebek beklediği öğrenildi.