Türkiye Gazetesi

Merakla takip edilen Yargı dizisinin yeni sezonu için beklenen açıklama geldi. Dizinin sosyal medya hesaplarında yeni fragman yayınlandı ve yayın tarihi de açıklandı. Yeni yayın döneminde ikinci sezonuyla ekranlarda olacak olan Yargı ne zaman başlıyor, Yargı ne zaman başlayacak 2022, Yargı yeni sezon sorgulamaları son günlerde hız kazandı. Akıllardaki soru işaretleri ise yapılan açıklama ve gelen fragmanın ardından son buldu. Dizi, yeni sezon tanıtımı ile sürükleyici bir sezonun daha seyirci ile buluşacağının sinyallerini verdi.

YARGI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yargı dizisinin ikinci ve yeni sezonuyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Aslan gibi başarılı oyuncuların paylaştığı dizinin yeni bölümlerinin ekrana geleceği tarih netlik kazandı. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı, 18 Eylül Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.

YARGI’NIN YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ

Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı dizinin heyecan dolu final sahnesi ve yayınlanan yeni sezon tanıtımı ardından ikinci sezonunda neler olacağı izleyiciler tarafından büyük merak uyandırdı. Dizinin fragmanında kutlamaya değer şeylerin yanında yeni olaylar da oluyor. “Ilgaz’ın gördüğü ceset kim?” ilk bölümde bu sorunun cevabı da cevap bulacak. Merak edilen diğer sorular da ikinci sezondaki yeni bölümlerde netlik kazanacak.

Kuruluş Osman ekibi büyüyor: İşte yeni sezonda kadroya dahil olan 11 oyuncu! ATV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, 4. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanırken, dizinin kadrosuna 11 yeni oyuncunun katıldığı belirtildi. Dizinin yapımcılığını üstlenen Bozdağ film, bu oyuncuları tek tek açıklayarak, sosyal medya hesabından “Kuruluş Osman 4. Sezonuyla ve güçlü kadrosuyla geliyor! Kuruluş Osman dizimiz ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan tüm oyuncularımıza ve oyuncularımızın sevenlerine Bozdağ Film ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz” açıklamasını yaptı.

Arka Sokaklar yeni bölümleriyle dönüyor! Kadroya 5 oyuncu katılmıştı… Arka Sokaklar 17. sezon tarihi belli oldu mu? Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. “Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman?” sorusu gündemde yer almaya devam ederken, izleyiciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Arka Sokaklar 17. yeni sezon fragmanı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor? Peki, Arka Sokaklar’ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölümler ne bölümler ne zaman ekrana gelecek? Arka Sokaklar oyuncu kadrosunda kimler yer alacak? İşte detaylar…