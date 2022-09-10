Türkiye Gazetesi

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart’ta nişanlanmış, ikili daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çifte nazar değdi. Bir süredir aralarında kriz olduğu konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler’in ayrılıp ayrılmadığı magazin gündemindeki yerini korurken, Hadise dün akşamki konserinde sahneden dikkat çeken açıklamalar yaptı.

MEHMET DİNÇERLER’E MESAJ MI?

Sahnede ‘sıfır tolerans’ şarkısını söyleyerek mesaj verdiği düşünülen şarkıcı, hemen öncesinde ise açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı “Özgürlüğünüzü kısıtlayanlara sıfır tolerans! Hayatınızı yaşayın” dedi. Yorum yapan kişiler Hadise’nin bu sözleri eşi Mehmet Dinçerler’e söylediğine yordu.

“HAYATINIZI YAŞAYIN”

Hadise’nin 4 ay önce evlendiği eşi Mehmet Dinçerler ile sorunlar yaşadığı iddiası magazin gündemindeki yerini korurken, bunlara bir de Hadise'nin hamile olduğu söylentileri eklenmişti. Şu ana kadar sessizliğini koruyan şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı açıklamasında “Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim. Bunun için bir tedavi de görmüyorum” ifadelerini kullandı.

Hamile olduğu iddia edilen Hadise'den flaş açıklama! Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin evliliklerinde kriz yaşandığı haberleri daha tazeliğini korurken bomba bir iddia daha ortaya atıldı. Bircan Bali'nin "Kesin bilgi, Hadise 3,5 aylık hamile" şeklindeki açıklaması magazin camiasını şaşkına uğrattı. Konu ile ilgili ünlü şarkıcı Hadise sessizliğini bozdu ve flaş bir açıklamada bulundu, işte detaylar...

Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Kayınvalide devreye girdi! Evlilikteki krizin nedeni belli oldu Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile canım cicim aylarındayken magazin gündemine bomba gibi bir haber düştü. Çiftin arasında kriz olduğu dedikodular arasında. Geçtiğimiz gün konserinde Hadise’nin gözyaşlarına boğulması ve Mehmet Dinçerler’in alyansını çıkarması ikilinin boşanacakları iddialarını güçlendirdi. Öte yandan ikilinin arasındaki küslüğün nedeni de ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Yüzükler çıktı, Hadise gözyaşlarına boğuldu… 4 ay önce dünyaevine giren çiftin evliliğinde kriz! Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. İlişkilerini evlilikle taçlandıran çiftin arasında kriz olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz gün konserinde gözyaşlarına boğulan Hadise, eşinin hediye aldığı yüzüğü bir süredir takmazken, Mehmet Dinçerler’in de alyansını çıkarması dikkat çekti.