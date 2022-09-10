Türkiye Gazetesi

İzmir’de dün gece unutulmayacak bir gece yaşandı. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu çerçevesinde kentte gün boyunca birçok etkinlik yapıldı. Günün sonunda ise Megastar Tarkan, konser vermek üzere Gündoğdu Meydanı’nda kurulan sahneye geldi. Saatler 22.00’ı gösterdiğinden sahneye çıkan Megastar Tarkan ile beraber coşku zirveye taşındı.

“BURADA OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR”

Alsancak Limanı’ndan Cumhuriyet Meydanı’na kadar alanı dolduran yüzbinlerce İzmirli, Megastar Tarkan’ın şarkılarıyla büyük bir coşku yaşadı. Konseri esnasında konuşan Tarkan, “İzmir’in kurtuluşunun 100. Yılı kutlu olsun. Burada olmak benim için büyük onur, büyük bir şeref. Çok teşekkür ederim” dedi.

BİR KİŞİ SAHNEYE ATLADI

Öte yandan, Tarkan konserde İzmir Marşı okurken, bir kişi sahneye atladı. Bu esnada İzmir Marşı yarıda kalırken, güvenlik görevlilerin müdahale ettiği kişi Tarkan’a ulaşamadan sahneden indirildi. Güvenlik görevlilerine seslenen Tarkan, “Arkadaşa nazik davranın, sevgi gösterisinden olmuştur” dedi. Olayın ardından Tarkan, “İzmir Marşı’nı söylemeden İzmir’den gitmem” diyerek İzmir Marşı’nı yeniden seslendirdi.

Sahnesi çökmüştü! Tarkan İzmir konserinin yeni yeri belli oldu… Ünlü şarkıcı sosyal medyadan duyurdu İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla kurulan etkinlik alanındaki platform Tarkan konserine saatler kala büyük bir gürültüyle çökmüştü. Tarkan, İzmir konserinin yeni yerini sosyal medyadan açıkladı. Ünlü şarkıcı paylaşımında "Gündoğdu Meydanı'na bekliyorum" dedi.

Tarkan’ın İzmir'de konser vereceği sahne çöktü, zarar gün aydınlanınca ortaya çıktı İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında konser vermesi planlanan Tarkan’ın sahne alacağı platform dün akşam saatlerinde çöktü. Ünlü şarkıcının konser vereceği alandaki çöken dev platform dron ile havadan görüntülendi, kazanın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.