Türkiye Gazetesi

ATV’nin merakla beklenen dizisi için yayın tarihi belli oldu. Haziran ayında çekimlerine başlanan ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ın fragmanı yayınlandı ve ekranlara gelecek tarih de belli oldu. Adını şair Nesimi’nin şiirinden alan dizide Oktay Kaynarca hem oynuyor hem de dizinin yapımcılığını üstleniyor.

‘BEN BU CİHANA SIĞMAZAM’ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizde Oktay Kaynarca Cezayir karakterine, Ebru Özkan Saban Leyla karakterine, Pelin Akil ise Firuze karakterini üstlenecek. Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül Salı günü ilk bölümü ile ATV ekranlarında olacak.

‘CEZAYİR’ KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Öte yandan Kaynarca’nın dizide sürprizi bol bir karaktere hayat vereceği de gelen bilgiler arasında. Kaynarca’nın üstleneceği karakterin adı ise “Cezayir.” İlk fragmanı yayınlanan dizi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

‘BEN BU CİHANA SIĞMAZAM’ OYUNCULARI

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor:

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

‘BEN BU CİHANA SIĞMAZAM’ KONUSU

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.

Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Merakla bekleniyordu… Oktay Kaynarca yeni dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ilk kareleri paylaştı Oktay Kaynarca’nın yeni sezonu yayınlanmadan final kararı alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’dan sonraki yeni projesi belli oldu. Önümüzdeki sezonda “Ben Bu Cihana Sığmazam” adlı dizide rol alacak ünlü oyuncu diziden merakla beklenen ilk kareleri paylaştı.